Эрдоган переизбран главой Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду переизбран на посту руководителя Партии справедливости и развития (АК), сообщает агентство "Анадолу"

"Реджеп Тайип Эрдоган переизбран председателем партии АК, он заручился поддержкой 1428 голосовавших", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что президент поблагодарил каждого проголосовавшего за него.