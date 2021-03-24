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Регион 24.03.2021 17:23

Эрдоган переизбран главой Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду переизбран на посту руководителя Партии справедливости и развития (АК), сообщает агентство "Анадолу"

"Реджеп Тайип Эрдоган переизбран председателем партии АК, он заручился поддержкой 1428 голосовавших", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что президент поблагодарил каждого проголосовавшего за него.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПАРТИЯ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]