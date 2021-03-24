Пашинян призвал обсудить параметры перехода от парламентской к полупрезидентской форме правления в Армении

Вопрос конституционных реформ о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления остается в повестке обсуждений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В нашей повестке есть и остается вопрос конституционных реформ. Необходимо обсудить параметры и содержание этих реформ и прийти к соответствующим соглашениям", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в парламенте в среду.

О намерении изменить форму государственного управления в стране Пашинян заявил еще 1 марта на митинге своих сторонников в Ереване.

"В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления", - сказал тогда Пашинян. По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".

Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления в апреле 2018 года с завершением полномочий Сержа Саргсяна на посту президента и с вступлением в эту должность Армена Саркисяна.