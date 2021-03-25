Поставки вакцины AstraZeneca на Украину из Индии под угрозой срыва - парламентарий

Поставка новой партия вакцины AstraZeneca (CoviShield) на Украину может быть отложена из-за информационной кампании, которая была развернутая против индийской вакцины, сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину", - написал Радуцкий в Facebook в среду.

Он уточнил, что, как отмечает индийская сторона, вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

Радуцкий подчеркнул, что Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии, но для производителя "не проблема передать эту партию другим заказчикам", поскольку спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства.

"По моей информации, Президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину. Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - заявил Радуцкий.

Первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину 23 февраля.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).