Парламент Молдавии 25 марта рассмотрит вопрос об утверждении нового правительства

Постоянное бюро парламента Молдавии определило, что проект постановления об утверждении программы деятельности и вотума доверия правительству Игоря Гросу будет рассмотрен законодателями в четверг.

Партия "Действие и солидарность", которую представляет Гросу, добивается досрочных выборов, организация которых прописана в программе правительства.

Партия социалистов, от которой будет зависеть результат голосования в парламенте, оспорила указ президента о выдвижении Гросу в Конституционном суде. Социалисты вместе с партией "Шор" предлагали на пост премьер-министра кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка. Однако КС оставил указ президента Майи Санду о назначении Гросу кандидатом на пост премьер-министра Гросу.

В случае, если парламент отклонит предложенную президентом кандидатуру, Санду получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Если правительство будет утверждено, Санду будет контролировать кабинет министров, который сформирован на базе ее команды. При этом у правительства не будет поддержки парламентского большинства для принятия важных решений.