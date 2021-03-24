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СНГ 24.03.2021 23:00

Парламент Молдавии 25 марта рассмотрит вопрос об утверждении нового правительства

Постоянное бюро парламента Молдавии определило, что проект постановления об утверждении программы деятельности и вотума доверия правительству Игоря Гросу будет рассмотрен законодателями в четверг.

Партия "Действие и солидарность", которую представляет Гросу, добивается досрочных выборов, организация которых прописана в программе правительства.

Партия социалистов, от которой будет зависеть результат голосования в парламенте, оспорила указ президента о выдвижении Гросу в Конституционном суде. Социалисты вместе с партией "Шор" предлагали на пост премьер-министра кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка. Однако КС оставил указ президента Майи Санду о назначении Гросу кандидатом на пост премьер-министра Гросу.

В случае, если парламент отклонит предложенную президентом кандидатуру, Санду получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Если правительство будет утверждено, Санду будет контролировать кабинет министров, который сформирован на базе ее команды. При этом у правительства не будет поддержки парламентского большинства для принятия важных решений.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]