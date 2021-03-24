РФ и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в Идлибской зоне и один в Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о возобновлении работы двух пунктов пропуска в Идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска в провинции Алеппо, данная инициатива исходила от РФ и была согласована Турцией.
"В целях снятия изоляции, а фактически внутренней блокады мирных граждан принято решение об открытии пунктов пропуска "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин". Считаем, что данный акт является прямой демонстрацией мировому и региональному сообществу нашей приверженности к мирному урегулированию сирийского кризиса. Он будет способствовать улучшению социальной обстановки и снятию напряженности в обществе из-за разрыва семейных связей и бытовой неустроенности", - сообщил журналистам в среду на брифинге заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.
Накануне сообщалось, что ЦПВС направил турецкой стороне предложения о возобновлении с 25 марта работы трех пунктов пропуска на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирии из-за тяжелой гуманитарной ситуации.
Карпов сообщил, что в феврале этого года пункты пропуска уже были оборудованы, в них назначили администрацию и обеспечили процедуру прохождения.
"Все было готово к началу работы. Однако препятствием стала активная деятельность незаконных вооруженных формирований, которые противодействовали безопасному проходу людей. Таким образом, была сорвана большая работа, отложены большие и малые надежды местных жителей", - добавил Карпов.
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