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Регион 24.03.2021 20:48

Генпрокуратура Армении подтверждает получение заявления экс-начальника ГШ с требованием возбудить уголовное дело против премьера и министра обороны

Генеральная прокуратура Армении получила заявление бывшего начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Вагаршака Арутюняна в связи с назначением начальником ГШ Артака Давтяна.

"Документ получен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры.

Как сообщалось, Гаспарян требует возбудить против Пашиняна и Арутюняна уголовное дело по ч.2 ст.308 УК - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян ранее заявил армянским СМИ, что заявление премьер-министра о том, что начальником ГШ ВС назначен Артак Давтян, означает, что он игнорирует акты судебной власти. "Последствия заявления являются и уголовно-правовыми, и уголовно-административными", - отметил Ованнисян.

По его словам, решение Административного суда обязательно для выполнения.

22 марта Пашинян заявил, что Давтян силой закона назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении. "Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", - говорится в заявлении Пашиняна.

17 марта Административный суд Армении вынес решение по иску Гаспаряна, приняв обеспечительные меры. В опубликованном на сайте судебной информации Datalex.am решении отмечается, что Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.

Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ПРОКУРАТУРА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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