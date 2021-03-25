Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.03.2021 01:55

Citigroup планирует перейти на гибридный формат работы после пандемии

Генеральный директор Citigroup Inc. Джейн Фрейзер призвала изменить порядок работы сотрудников американского банка, отметив неприемлемость стирания границ между работой и домом.

В служебной записке, разосланной сотрудникам Citi в понедельник, Фрейзер запретила проводить рабочие видеоконференции по пятницам, призвала их брать отпуска и отказаться от планирования встреч с коллегами в нерабочее время. Она также объявила 28 мая праздничным днем для всей компании и назвала его "днем перезагрузки".

"Из ваших замечаний и собственного опыта я знаю, что размывание границ между домом и работой, а также непрекращающийся рабочий день в условиях пандемии сказываются на нашем благополучии. Это попросту нерационально", - говорится в письме Фрейзер, которое приводит агентство Bloomberg.

Фрейзер, вступившая в должность CEO ранее в этом месяце, также высказала свои соображения по поводу организации работы сотрудников в будущем, после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По ее словам, банк может внедрить гибридный формат работы, при котором большинство сотрудников будут только три дня в неделю работать в офисе, а два - из дома. Некоторые должности будут по-прежнему требовать постоянного физического присутствия, тогда как небольшая часть работников перейдет на полностью удаленный режим.

При этом Фрейзер отметила, что работа в офисе по-прежнему важна с точки зрения организации совместной работы и обучения персонала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, CITIGROUP, РАБОТА, ФОРМАТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]