Citigroup планирует перейти на гибридный формат работы после пандемии

Генеральный директор Citigroup Inc. Джейн Фрейзер призвала изменить порядок работы сотрудников американского банка, отметив неприемлемость стирания границ между работой и домом.
В служебной записке, разосланной сотрудникам Citi в понедельник, Фрейзер запретила проводить рабочие видеоконференции по пятницам, призвала их брать отпуска и отказаться от планирования встреч с коллегами в нерабочее время. Она также объявила 28 мая праздничным днем для всей компании и назвала его "днем перезагрузки".
"Из ваших замечаний и собственного опыта я знаю, что размывание границ между домом и работой, а также непрекращающийся рабочий день в условиях пандемии сказываются на нашем благополучии. Это попросту нерационально", - говорится в письме Фрейзер, которое приводит агентство Bloomberg.
Фрейзер, вступившая в должность CEO ранее в этом месяце, также высказала свои соображения по поводу организации работы сотрудников в будущем, после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По ее словам, банк может внедрить гибридный формат работы, при котором большинство сотрудников будут только три дня в неделю работать в офисе, а два - из дома. Некоторые должности будут по-прежнему требовать постоянного физического присутствия, тогда как небольшая часть работников перейдет на полностью удаленный режим.
При этом Фрейзер отметила, что работа в офисе по-прежнему важна с точки зрения организации совместной работы и обучения персонала.
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