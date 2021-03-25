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Эстония в апреле планирует ввести вакцинные паспорта

Эстония планирует ввести в апреле цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса, сообщила в среду Академия электронного правительства.

"Вакцинные паспорта при сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime планируется ввести уже в апреле. Важно предоставить людям данные о вакцинации в цифровой и проверенной форме, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь более комфортными", - сказал заместитель министра социальных дел по электронным услугам и инновациям Калле Киллар (Kalle Killar) на веб-семинаре Digital Transformation Talks.

Представитель Европейской комиссии Константин Хиппёнен (Konstantin Hypponen) изложил основные аспекты цифрового паспорта вакцины ЕС, его возможности и преимущества, а также проблемы, которые правительствам следует решать.

"Зеленый паспорт вакцины облегчает свободное передвижение по ЕС и обеспечивает защиту данных", - подтвердил Хиппёнен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]