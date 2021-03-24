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Регион 24.03.2021 21:35

РФ намерена соблюсти принцип взаимности в связи с санкциями, введенными Канадой - Песков

Россия зеркально ответит на санкции, введенные против нее Канадой, заявили в Кремле.

"По Канаде будет соблюден принцип взаимности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как антироссийские санкции, введенные Оттавой, могут сказаться на уровне двусторонних контактов России и Канады, Песков заметил, что "уровень этих отношений и так оставляет желать лучшего".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАНАДА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]