РФ намерена соблюсти принцип взаимности в связи с санкциями, введенными Канадой - Песков

Россия зеркально ответит на санкции, введенные против нее Канадой, заявили в Кремле.

"По Канаде будет соблюден принцип взаимности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как антироссийские санкции, введенные Оттавой, могут сказаться на уровне двусторонних контактов России и Канады, Песков заметил, что "уровень этих отношений и так оставляет желать лучшего".