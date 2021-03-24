Президент Грузии на фоне давления Запада призывает политиков страны к компромиссу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех политиков страны в ходе предстоящего в ближайшие дни диалога руководствоваться государственными, а не узкополитическими интересами, подчеркнув, что этого ждут западные партнеры Грузии.
"Евросоюзу и США нужна стабильная и более демократическая Грузия в качестве сильного и надежного партнера в полном вызовов регионе. Я вновь призываю все стороны в ходе предстоящего диалога руководствоваться интересами страны, а не узкополитическими интересами", - говорится в распространенном в среду заявлении Зурабишвили.
Личный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон на этой неделе прибывает в Тбилиси для возобновления диалога между правящей партией "Грузинская мечта" и пятью оппозиционными партиями, прошедшими в парламент, но отказывающимися брать депутатские мандаты, считая, что состоявшиеся в октябре прошлого года парламентские выборы были тотально сфальсифицированы властями в пользу "Грузинской мечты".
Несмотря на бойкот и предъявленные обвинения представители оппозиции так и не смогли представить факты фальсификации выборов. В то же время международные наблюдатели оценили выборы в Грузии, как "конкурентные и свободные, в ходе которых были соблюдены все права человека".
Состоявшиеся в Тбилиси с 12 по 18 марта переговоры противостоящих сторон при посредничестве Даниэльсона оказались безрезультатными, так как по ключевому вопросу, проведению новых досрочных парламентских выборов никто не захотел уступать.
Между тем давление на грузинских политиков со стороны Вашингтона и Брюсселя усиливаются. Накануне в Сенате США обсуждался вопрос о политическом кризисе в Грузии. Сенаторы призвали грузинских политиков в сжатые сроки найти компромисс, в противном случае США могут пересмотреть масштабы оказываемой Грузии помощи, в том числе и финансовой.
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