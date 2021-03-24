Турция получила 1,4 млн доз препарата Pfizer и Biontech

В Турцию в среду поступили еще 700 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Biontech, таким образом в стране готовы к использованию 1,4 млн доз данного препарата, сообщает турецкое издание "Сабах" со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу.
По словам министра, около 750 тыс. доз препарата разработки Pfizer и Biontech Анкара получила накануне и еще 5,8 тыс. доз на прошлой неделе.
Коджа подчеркнул, что эти дозы вакцины начнут использовать для иммунизации на следующей неделе.
"На данный момент проходят испытания на безопасность, вакцину начнут вводить со следующей недели тем гражданам, чья очередь подошла", - цитирует издание слова Коджи.
"Ее будут предоставлять во всех центрах с подходящими условиями хранения", - добавил он.
По данным турецкого Минздрава, за последние 24 часа в стране диагностировали более 29,7 тыс. случаев COVID-19, скончались 146 инфицированных.
Издание напоминает, что в последние дни в Турции фиксируют рекордные суточные приросты случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост увеличился почти в три раза с первой недели марта, когда власти Турции ослабили значительную часть введенных ранее ограничений. Однако при этом палаты интенсивной терапии редко бывают перегружены. По данным властей здравоохранения, это, вероятно, связано, с успешной вакцинационной кампанией.
Жителям страны ввели уже более 13,8 млн доз вакцины от коронавируса. Более 5,6 млн жителей Турции с января получают уже вторую дозу препарата.
Всего в Турции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн заражений коронавирусом, более 30,4 тыс. инфицированных скончались. Между тем, более 2,8 млн заболевших выздоровели.
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Hyundai станет генподрядчиком строительства нефтехимического комплекса в России с инвестициями 3 млрд евро
Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $63,26 за баррель
Укрнафта в январе-феврале снизила добычу нефти с конденсатом на 6%, газа - на 12%
Данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет - Минздрав
Первые итоги испытаний комбинации "Спутник V" и AstraZeneca появятся через два месяца - РФПИ
Глава РФПИ: в Азербайджане начались испытания комбинации вакцин Спутника V и AstraZenaca, в ОАЭ начнутся на следующей неделе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам