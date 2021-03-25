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Дальнее зарубежье 25.03.2021 08:29

КНДР запустила две баллистические ракеты

Пхеньян осуществил в четверг утром запуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Он отметил, что согласно оценке разведки, Северная Корея запустила две баллистические ракеты.

По его словам, американское военное и разведывательное сообщество все еще анализирует данные испытательного пуска, чтобы определить, какая именно ракета была выпущена и дальность ее полета.

Пока неизвестно, были ли это ракеты малой, средней или большой дальности, такие как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске неопознанного снаряда из КНДР в сторону Японского моря. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщил, что была запущена баллистическая ракета.

Данный запуск второй за неделю.

Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

Администрация США не посчитала эти пуски масштабной провокацией.

"То, что мы видели на выходных, не попадает в эту категорию", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, это "нормальная военная активность".

Президент США Джо Байден также заявил: "По данным министерства обороны, это обычное дело. В том, что они (КНДР - ИФ) сделали, нет ничего нового".

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

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Тэги: США, КНДР, ЗАПУСК, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]