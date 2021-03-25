На Украине рекордные 16,7 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за сутки, среди заболевших - 446 медиков

На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован новый антирекорд в 16 669 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 362 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 4 838 человек; летальных случаев - 362; выздоровело - 6 748 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Днем ранее, 24 марта сообщалось о 14 174 новых случаях инфицирования, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 случаях коронавирусной инфекции.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 596 575 человек, 31 135 пациентов скончались.
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Рынки акций Европы снижаются на фоне тревог по поводу роста заболеваемости COVID-19
Фондовый рынок США закрылся в минусе на фоне падения акций технологических компаний
Нефть дешевеет после скачка накануне на 6%, Brent - $63,57 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Парламент Молдавии не собрал кворум для утверждения нового правительства
В Совете Федерации называют враждебными и провокационными учения "стратегов" НАТО с отработкой нанесения ударов по РФ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам