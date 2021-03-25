Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.03.2021 12:16

На Украине рекордные 16,7 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за сутки, среди заболевших - 446 медиков

На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован новый антирекорд в 16 669 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 362 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 4 838 человек; летальных случаев - 362; выздоровело - 6 748 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 24 марта сообщалось о 14 174 новых случаях инфицирования, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 случаях коронавирусной инфекции.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 596 575 человек, 31 135 пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, РОСТ


Похожие новости


В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19 В Украине более 13,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 243 человека В Украине выявлены свыше 3 тыс. новых случаев COVID-19 На Украине 7,7 тыс. новых заражений COVID-19, выздоровели почти 9,8 тыс. человек - Минздрав В Украине продолжает снижаться суточный прирост новых случаев COVID-19 Суточный прирост заражений COVID-19 на Украине увеличивается, за стуки в стране более 9,6 тыс. новых случаев

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]