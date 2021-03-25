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Здравоохранение 25.03.2021 12:29

Состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное

Тюремные медики оценивают состояние здоровья осужденного оппозиционера Алексея Навального как удовлетворительное, сообщили в пресс-бюро управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сказали в пресс-бюро в четверг журналистам.

Накануне защита Навального заявила о том, что у него сильно ухудшилось самочувствие в колонии.

"С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев.

Он отметил, что в качестве медицинской помощи Навальному дали обезболивающее.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

ИК-2, где содержится Навальный, расположена в городе Покров Владимирской области.

Директор ФСИН Александр Калашников заявил ранее, что угрозы безопасности и здоровью Навального в колонии нет.

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Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ФСИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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