Число суточных заражений COVID-19 в Армении растет

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1257 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 187 тыс. 441, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

В минувшую среду в Армении за сутки был зафиксирован самый высокий показатель случаев заражения коронавирусом с начала года, вирус был подтвержден у 1164 человек.

По данным центра, за сутки скончались 24 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 4 тыс. 287 человек.

Выздоровели 169 тыс. 727 человек (+242 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 5 тыс. 228 тестов на COVID-19.