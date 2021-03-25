Число суточных заражений COVID-19 в Армении растет

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1257 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 187 тыс. 441, сообщает в четверг единый информационный центр республики.
В минувшую среду в Армении за сутки был зафиксирован самый высокий показатель случаев заражения коронавирусом с начала года, вирус был подтвержден у 1164 человек.
По данным центра, за сутки скончались 24 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 4 тыс. 287 человек.
Выздоровели 169 тыс. 727 человек (+242 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 5 тыс. 228 тестов на COVID-19.
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