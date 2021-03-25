Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.03.2021 12:44

Число суточных заражений COVID-19 в Армении растет

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1257 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 187 тыс. 441, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

В минувшую среду в Армении за сутки был зафиксирован самый высокий показатель случаев заражения коронавирусом с начала года, вирус был подтвержден у 1164 человек.

По данным центра, за сутки скончались 24 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 4 тыс. 287 человек.

Выздоровели 169 тыс. 727 человек (+242 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 5 тыс. 228 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


В Армении за сутки зафиксирован самый высокий показатель случаев заражения коронавирусом с начала года Саркисян излечился от COVID-19 и собирается вернуться в Армению Президент Армении, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован Президент Армении подхватил коронавирус в Лондоне В Армении за сутки более 1,2 тыс. заражений COVID-19, скончались 43 человека В Армении за сутки 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 27 человек умерли

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]