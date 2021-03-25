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Регион 25.03.2021 13:16

Парламент Армении ужесточил наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы

Парламент Армении на заседании в четверг принял закон, ужесточающий наказание за государственную измену и шпионаж.

За госизмену предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы и конфискации имущества, а за шпионаж - от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее за госизмену предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. За шпионаж - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗАКОН, ГОСИЗМЕНА, НАКАЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]