Парламент Армении ужесточил наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы

Парламент Армении на заседании в четверг принял закон, ужесточающий наказание за государственную измену и шпионаж.

За госизмену предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы и конфискации имущества, а за шпионаж - от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее за госизмену предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. За шпионаж - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.