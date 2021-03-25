В Германии вновь растет темп распространения коронавируса

В Германии за сутки выявили 22,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это на 2 тыс. больше, чем днем ранее, сообщает "Дойче велле" со ссылкой на Институт имени Роберта Коха.

Скончались за сутки 228 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Число скончавшихся зараженных COVID-19 за время пандемии коронавируса в Германии превышает 75 тыс. Выздоровели более 2,4 млн человек.

Власти Германия объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Это вызвало возмущение у немцев, особенно, решение закрыть все магазины на время пасхальных праздников. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение об ужесточении карантина именно на пасхальные праздники, немцев призывают просто провести их дома.