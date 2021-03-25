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Здравоохранение 25.03.2021 13:32

В Германии вновь растет темп распространения коронавируса

В Германии за сутки выявили 22,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это на 2 тыс. больше, чем днем ранее, сообщает "Дойче велле" со ссылкой на Институт имени Роберта Коха.

Скончались за сутки 228 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Число скончавшихся зараженных COVID-19 за время пандемии коронавируса в Германии превышает 75 тыс. Выздоровели более 2,4 млн человек.

Власти Германия объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Это вызвало возмущение у немцев, особенно, решение закрыть все магазины на время пасхальных праздников. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение об ужесточении карантина именно на пасхальные праздники, немцев призывают просто провести их дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]