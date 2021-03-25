В РФ более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 393 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9,22 тыс. случаев, умерли за сутки 393 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 221 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1173 (12,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В четверг отмечается небольшой рост заболевших, во вторник и среду в России выявлялось менее 9 тыс. заболевших.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 787 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 смертей и 1 тыс. 722 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 492 тыс. 692 случаев коронавирусной инфекции, 96 тыс. 612 умерших (393 за последние сутки) и 4 млн 109 тыс. 281 выписанных (за сутки - 10 тыс. 881)

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 286 тыс. 799.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 804 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 540 - в Московской области, 331 - в Нижегородской области, 237 - в Ростовской области, 211 - в Воронежской области, 200 - в Самарской области, 178 - в Иркутской области, 161 - в Саратовской области, 137 - в Свердловской области, 136 - в Челябинской области, 128 - в Красноярском крае, по 121 новому заболевшему в Волгоградской области, Пермском крае, 119 - в Краснодарском крае, по 109 новых пациентов в Башкирии, Тверской области, по 107 - в Пензенской области, Ленинградской области, Алтайском крае, Ставропольском крае, 100 - в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, по 37 летальных исходов зафиксировано в Московской области, Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области, 16 - в Воронежской области, 13 - в Красноярском крае, 12 - в Самарской области, по 11 - в Нижегородской области, Краснодарском крае, по 10 - в Калининградской области, Свердловской области.

Девять скончавшихся в Иркутской области, восемь - в Алтайском крае, по семь - в Чувашии, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях, по шесть - в Липецкой, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской областях, по пять - в Крыму, Смоленской, Архангельской, Ивановской областях, по четыре - в Мурманской, Астраханской, Оренбургской, Пензенской областях, по три - в Башкирии, Бурятии, Курской, Рязанской, Тамбовской, Вологодской, Псковской, Амурской, Белгородской, Владимирской, Костромской областях, Ставропольском крае, по два - в Карелии, Коми, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Тверской, Ярославской, Ульяновской, Кемеровской областях, Пермском, Хабаровском краях, Севастополе, по одному - в Карачаево-Черкессии, Марий Эл, Кировской области, Приморском, Забайкальском краях.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 118,5 млн тестов на COVID-19, из них 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 485901 человек.