Первой партией поступившей в Грузию вакцины Pfizer будут привиты 14 тысяч человек - Минздрав

В Грузию поступила партия вакцины Pfizer в количестве 29 тыс. 500 доз, которыми будут привиты более 14 тыс. человек, сообщила в четверг на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
"Принято решение, что дозы вакцины Pfizer будут перераспределены в шесть клиник Тбилиси, Кутаиси и Батуми", - сказала Тикарадзе.
Она пообещала лично посетить регионы и выяснить причины низких темпов вакцинации.
"Я намерена посетить все регионы и выяснить причины медленной вакцинации среди медиков, а также встретиться с населением, которое с сегодняшнего дня включается в этот процесс", - сказала Тикарадзе.
В Грузии с 15 марта начался процесс вакцинации медицинских сотрудников. По информации представителей Минздрава из поступивших 43 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca прививку сделали всего четыре тысячи из более чем 60 тысяч медицинских работников.
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