Первой партией поступившей в Грузию вакцины Pfizer будут привиты 14 тысяч человек - Минздрав

В Грузию поступила партия вакцины Pfizer в количестве 29 тыс. 500 доз, которыми будут привиты более 14 тыс. человек, сообщила в четверг на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Принято решение, что дозы вакцины Pfizer будут перераспределены в шесть клиник Тбилиси, Кутаиси и Батуми", - сказала Тикарадзе.

Она пообещала лично посетить регионы и выяснить причины низких темпов вакцинации.

"Я намерена посетить все регионы и выяснить причины медленной вакцинации среди медиков, а также встретиться с населением, которое с сегодняшнего дня включается в этот процесс", - сказала Тикарадзе.

В Грузии с 15 марта начался процесс вакцинации медицинских сотрудников. По информации представителей Минздрава из поступивших 43 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca прививку сделали всего четыре тысячи из более чем 60 тысяч медицинских работников.