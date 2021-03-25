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Здравоохранение 25.03.2021 14:08

Первой партией поступившей в Грузию вакцины Pfizer будут привиты 14 тысяч человек - Минздрав

В Грузию поступила партия вакцины Pfizer в количестве 29 тыс. 500 доз, которыми будут привиты более 14 тыс. человек, сообщила в четверг на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Принято решение, что дозы вакцины Pfizer будут перераспределены в шесть клиник Тбилиси, Кутаиси и Батуми", - сказала Тикарадзе.

Она пообещала лично посетить регионы и выяснить причины низких темпов вакцинации.

"Я намерена посетить все регионы и выяснить причины медленной вакцинации среди медиков, а также встретиться с населением, которое с сегодняшнего дня включается в этот процесс", - сказала Тикарадзе.

В Грузии с 15 марта начался процесс вакцинации медицинских сотрудников. По информации представителей Минздрава из поступивших 43 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca прививку сделали всего четыре тысячи из более чем 60 тысяч медицинских работников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]