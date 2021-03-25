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Здравоохранение 25.03.2021 14:17

В РФ нет массового распространения зарубежных штаммов коронавируса

В России нет массового распространения британского и южноафриканского, а также других зарубежных штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Массового распространения "британского" или "южноафриканского" штаммов в России нет, и тем более распространения других зарубежных штаммов", - сказала Голикова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

По ее словам, подтверждена эффективность российских тест-систем и вакцин от коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВИРУС, ШТАММЫ, ГОЛИКОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]