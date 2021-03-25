В РФ нет массового распространения зарубежных штаммов коронавируса

В России нет массового распространения британского и южноафриканского, а также других зарубежных штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Массового распространения "британского" или "южноафриканского" штаммов в России нет, и тем более распространения других зарубежных штаммов", - сказала Голикова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

По ее словам, подтверждена эффективность российских тест-систем и вакцин от коронавируса.