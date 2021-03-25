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СНГ 25.03.2021 14:32

В Совете Федерации называют враждебными и провокационными учения "стратегов" НАТО с отработкой нанесения ударов по РФ

Учения НАТО по боевому применению самолетов стратегической авиации на границе с РФ носят враждебный характер, заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Юрий Бондарев.

"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолётов стратегической авиации в непосредственной близости от границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", - сказал Бондарев на встрече с военными атташе.

По его словам, последнее время государства Североатлантического альянса существенно повысили интенсивность применения разведывательной авиации вблизи российских границ.

"По сравнению с прошлым годом количество таких полётов возросло более чем на 30%", - сообщил сенатор.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолёты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы", - отметил Бондарев.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в нагнетании обстановки.

"Большинство мероприятий оперативной боевой подготовки Вооруженных сил России проводится в глубине страны. Кроме того, Россия настроена на конструктивное взаимодействие с США и их союзниками", - заявил Бондарев.

Как сообщал "Интерфакс", в сентябре 2020 года начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что американские стратегические бомбардировщики B-52 трижды проводили учения в акваториях Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по военным объектам на юге России.

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦЫНАТО, АВИАРАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]