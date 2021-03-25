Учения НАТО по боевому применению самолетов стратегической авиации на границе с РФ носят враждебный характер, заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Юрий Бондарев.

"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолётов стратегической авиации в непосредственной близости от границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", - сказал Бондарев на встрече с военными атташе.

По его словам, последнее время государства Североатлантического альянса существенно повысили интенсивность применения разведывательной авиации вблизи российских границ.

"По сравнению с прошлым годом количество таких полётов возросло более чем на 30%", - сообщил сенатор.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолёты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы", - отметил Бондарев.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в нагнетании обстановки.

"Большинство мероприятий оперативной боевой подготовки Вооруженных сил России проводится в глубине страны. Кроме того, Россия настроена на конструктивное взаимодействие с США и их союзниками", - заявил Бондарев.

Как сообщал "Интерфакс", в сентябре 2020 года начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что американские стратегические бомбардировщики B-52 трижды проводили учения в акваториях Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по военным объектам на юге России.