Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.03.2021 15:01

Ученые выяснили, что препараты против вирусов Эболы и Марбурга блокируют размножение SARS-CoV-2 в клетках

Международная группа исследователей обнаружила, что три широко используемых противовирусных препарата оказались эффективны для предотвращения репликации SARS-CoV-2, сообщает Университет Северной Каролины.

"Команда, в которую входили исследователи из Университета штата Северная Каролина и Collaborations Pharmaceuticals, изучила три противовирусных препарата, доказавших свою эффективность против Эболы и вируса Марбурга: тилорон, квинакрин и пиронаридин", - говорится в сообщении.

Эти соединения были испытаны на культурах клеток против SARS-CoV-2, а также против обычного вируса простуды (HCoV 229E) и вируса мышиного гепатита (MHV).

Исследователи использовали различные клеточные линии, которые представляли собой потенциальные мишени для инфекции SARS-CoV-2 в организме человека. Они заразили клеточные линии различными вирусами, а затем посмотрели, насколько хорошо эти соединения предотвращают репликацию вируса в клетках.

"Результаты были неоднозначными, причем, эффективность соединений зависела от того, использовались ли они в клеточных линиях человеческого происхождения по сравнению с клеточными линиями обезьяньего происхождения, известными как клеточные линии Vero", - отмечается в сообщении.

Исследователи обнаружили, что все три соединения работают аналогично ремдесивиру, который в настоящее время используется для лечения COVID-19, однако в клетках Vero они были совсем не эффективны.

Отмечается, что аналогичные результаты были получены ранее, когда эти соединения были первоначально протестированы против вируса Эболы.

"Это указывает на необходимость тестирования соединений во многих различных клеточных линиях, чтобы исключить ложноотрицательные", - замечает генеральный директор Collaborations Pharmaceuticals и соавтор исследования Шон Экинс.

Следующие шаги исследования включают в себя тестирование эффективности этих соединений на мышиной модели и дальнейшую работу по пониманию того, как они ингибируют репликацию вируса.

"Интересно также, что эти соединения эффективны не только против SARS-CoV-2, но и против родственных коронавирусов, это может дать нам фору в лечении по мере появления новых коронавирусов", - считает соавтор исследования, доцент биологии в Университете Северной Каролины Фрэнк Шолле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВА


Похожие новости


Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19 В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек Байден пообещал, что большинство школ в США откроются в первые 100 дней его президентства США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая - Байден Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19 США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля - Байден

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]