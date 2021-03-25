Канцлер Германии Ангела Меркель Меркель заявила, что ФРГ переживает "новую пандемию" COVID-19 и виной тому британская мутация вируса, который заразнее и агрессивнее.
"По сути, мы живем в новой пандемии, и действие предыдущих "локдаунов", если бы у нас был только старый вирус, было бы сегодня таким, что у нас бы в Германии сейчас индекс заражения был бы намного меньше 50. Этого не происходит, потому что эта (британская) мутация агрессивнее и заразнее", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.
Правительство хочет начать смягчение общественных ограничений только тогда, когда рост заражения за семь дней будет составлять менее 50 новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек.
"Мы находимся в фазе нарастающего роста", - добавила Меркель.
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