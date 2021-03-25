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Здравоохранение 25.03.2021 16:15

ФРГ переживает "новую пандемию" COVID-19 из-за британской мутации вируса - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель Меркель заявила, что ФРГ переживает "новую пандемию" COVID-19 и виной тому британская мутация вируса, который заразнее и агрессивнее.

"По сути, мы живем в новой пандемии, и действие предыдущих "локдаунов", если бы у нас был только старый вирус, было бы сегодня таким, что у нас бы в Германии сейчас индекс заражения был бы намного меньше 50. Этого не происходит, потому что эта (британская) мутация агрессивнее и заразнее", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

Правительство хочет начать смягчение общественных ограничений только тогда, когда рост заражения за семь дней будет составлять менее 50 новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек.

"Мы находимся в фазе нарастающего роста", - добавила Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПАНДЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]