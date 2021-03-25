В РФ избежали риска микса инфекций гриппа и коронавируса, этому способствовала вакцинация - Попова

Россия избежала риска микс-инфекции гриппа и коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы предполагали, что могут быть риски микса инфекции covid и гриппа (...), мы избежали этого риска", - сказала Попова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

Она отметила, что во многом этому способствовала вакцинация, в России от гриппа привито около 60% населения.

Глава ведомства отметила, что Россия прошла весь осенний сезон и пережила подъем заболеваемости без серьёзных ограничений в целом в стране и в регионах.