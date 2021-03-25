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Здравоохранение 25.03.2021 16:25

В РФ избежали риска микса инфекций гриппа и коронавируса, этому способствовала вакцинация - Попова

Россия избежала риска микс-инфекции гриппа и коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы предполагали, что могут быть риски микса инфекции covid и гриппа (...), мы избежали этого риска", - сказала Попова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

Она отметила, что во многом этому способствовала вакцинация, в России от гриппа привито около 60% населения.

Глава ведомства отметила, что Россия прошла весь осенний сезон и пережила подъем заболеваемости без серьёзных ограничений в целом в стране и в регионах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГРИПП, КОРОНАВИРУС, РОСПОТРЕБНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]