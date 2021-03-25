Отказ H&M и Nike от синьцзянского хлопка нанесет вред этим компаниям - МИД КНР

Пекин считает отказ компаний H&M и Nike от синьцзянского хлопка потерей для них самих, сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Хлопок в Синьцзяне - один из самых лучших в мире, не использовать его - потеря для этих компаний", - заявила Хуа Чуньин.
Она добавила, что сообщения о "принудительном труде" в Синьцзяне - ложные слухи, изобретенные антикитайскими силами.
"Предоставить народу, включая меньшинства, больше возможностей для трудоустройства, обычно считается хорошим делом. Но некоторые (за пределами КНР - ИФ) утверждают, что этот труд - определенно принудительный, а угнетение беспросветно. Почему? Потому что в их собственных странах так действительно делали сто лет, и сейчас они меряют людей по себе", - отметила представитель МИД КНР.
Хуа Чуньин показала две фотографии, на одной из которых были изображены чернокожие рабы на американских хлопковых плантациях, а на другой - механизированный более чем на 40% процесс сбора хлопка в Синьцзяне.
Накануне H&M и Nike выразили озабоченность в связи с сообщениями, что жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района заставляют собирать хлопок. Компании заявили о бойкоте синьцзянского хлопка.
После этого по меньшей мере три китайские платформы - Pinduoduo, JD.com и Tmall - сняли продукты H&M с продажи, а хэштег "Я поддерживаю синьцзянский хлопок" вышел в топ в китайской социальной сети Weibo.
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