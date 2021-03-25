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Экология 25.03.2021 17:11

Доля пластика в отходах Балтики достигает 60%

Доля пластика в общем объеме отходов в Балтийском море составляет 50-60%, следует из данных комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Согласно данным, представленных на Японо-российской межрегиональной экологической конференции "Чистое море", только от использования косметики и средств гигиены в Балтику ежегодно поступает около 40 тонн микропластика, при этом методики определения пластика в воде практически отсутствуют.

"Сегодня решение проблемы пластикового мусора является международной необходимостью. Всемирный экономический форум опубликовал доклад, в котором был озвучен пугающий прогноз: к 2050 году пластикового мусора в морях будет больше, чем рыбы", - сказал на конференции генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима.

Он выразил надежду, что после завершения пандемии коронавируса гуманитарный обмен между Россией и Японией в сфере экологии активизируется. В качестве примера решения проблемы он привел законопроект, одобренный в Японии в марте 2021 года, о развитии вторичной переработки мусора и сокращении использования пластиковых приборов в кафе и ресторанах.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга Михаил Страхов отметил необходимость законодательного закрепления мер, направленных на минимизацию загрязнения водных объектов пластиком.

"Они должны носить не запретительный, а в большей степени стимулирующий характер. Мы полагаем, что необходима разработка на федеральном уровне программы по изучению загрязнения пластиком водной среды для того, чтобы на уровне всех регионов были выработаны единые подходы к этому вопросу", - сказал Страхов.

Своим опытом в борьбе с загрязнением океана поделились представители городов Осака, Саката, префектур Тояма, Хоккайдо и Окинава. Конференция состоялась в рамках юбилейного ХХ Международного форума "Экология большого города".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БАЛТИКА, МОРЕ, ПЛАСТИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]