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СНГ 25.03.2021 17:30

В параде Победы на Красной площади будут задействованы свыше 12,5 тыс. человек и 190 единиц техники - Шойгу

В военном параде, который пройдёт на Красной площади в Москве в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более двенадцати с половиной тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12-ти с половиной тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По словам министра, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчётов.

"Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошёл вакцинацию и имеют антитела к COVID-19", - сказал Шойгу.

Подготовка к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по оценке министра, "идёт полным ходом".

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ПАРАД, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]