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Дальнее зарубежье 25.03.2021 13:59

Главы МИД ФРГ, Франции и Италии приехали в Ливию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг посетил Ливию, сообщила пресс-служба министерства.

"На пути к длительной стабилизации и миру остается еще много сделать. Сегодня я еду со своими французским и итальянским коллегами в Триполи, чтобы выказать новому переходному правительству нашу поддержку в дальнейших шагах на этом пути", - заявил Маас.

Подробностей визита МИД ФРГ не сообщает.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]