Главы МИД ФРГ, Франции и Италии приехали в Ливию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг посетил Ливию, сообщила пресс-служба министерства.

"На пути к длительной стабилизации и миру остается еще много сделать. Сегодня я еду со своими французским и итальянским коллегами в Триполи, чтобы выказать новому переходному правительству нашу поддержку в дальнейших шагах на этом пути", - заявил Маас.

Подробностей визита МИД ФРГ не сообщает.