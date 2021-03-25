В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось около 5% населения

В Азербайджане свыше 502 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оперативном штабе при кабинете министров.

«В Азербайджане 24 марта 2021 года против коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинированы 20,65 тыс. человек. Всего от COVID-19 вакцинировано 502,174 тыс. человек», - отметили в штабе.

Население Азербайджана превышает 10,122 млн человек. Таким образом, от COVID-19 вакцинировалось 4,96% населения.

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.

Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.

Х.Насирзаде