В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось около 5% населения

В Азербайджане свыше 502 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оперативном штабе при кабинете министров.
«В Азербайджане 24 марта 2021 года против коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинированы 20,65 тыс. человек. Всего от COVID-19 вакцинировано 502,174 тыс. человек», - отметили в штабе.
Население Азербайджана превышает 10,122 млн человек. Таким образом, от COVID-19 вакцинировалось 4,96% населения.
Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.
Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.
Х.Насирзаде
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