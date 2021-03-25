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Здравоохранение 25.03.2021 14:20

В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось около 5% населения

В Азербайджане свыше 502 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оперативном штабе при кабинете министров.

«В Азербайджане 24 марта 2021 года против коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинированы 20,65 тыс. человек. Всего от COVID-19 вакцинировано 502,174 тыс. человек», - отметили в штабе.

Население Азербайджана превышает 10,122 млн человек. Таким образом, от COVID-19 вакцинировалось 4,96% населения.

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.

Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ, COVID19


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]