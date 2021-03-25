На Украину отправилась первая партия вакцины от Covid-19 китайской компании Sinovac

Первая партия из заказанных Украиной 1 млн 915 тыс вакцин против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech отправилась на Украину в четверг, 25 марта, сообщается на сайте посольства Украины в КНР.

"Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована Министерством здравоохранения Украины, прошла все этапы клинических исследований", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.