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Здравоохранение 25.03.2021 17:58

На Украину отправилась первая партия вакцины от Covid-19 китайской компании Sinovac

Первая партия из заказанных Украиной 1 млн 915 тыс вакцин против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech отправилась на Украину в четверг, 25 марта, сообщается на сайте посольства Украины в КНР.

"Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована Министерством здравоохранения Украины, прошла все этапы клинических исследований", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]