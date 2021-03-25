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Здравоохранение 25.03.2021 22:49

В Израиле полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения

Медики в Израиле вакцинировали от коронавируса COVID-19 двумя дозами вакцины 50% населения страны, сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление Минздрава.

Так, две дозы вакцины от коронавируса получили в Израиле более 4,6 млн человек, это равнозначно 69% взрослого населения старше 16 лет. Кроме того, еще часть населения получила пока лишь первую дозу.

Минздрав Израиля 1 марта разрешил вакцинацию людям, переболевшим коронавирусом при условии, что они старше 16 лет, и что они выздоровели более трех месяцев назад. Эта категория граждан получает одну дозу вакцины для закрепления иммунитета, а не две.

В настоящий момент в стране лечение от коронавируса проходят 12,9 тыс. человек. В целом, за время пандемии в Израиле, согласно официальным данным, выздоровели после коронавируса более 811,4 тыс. человек, скончались от последствий заражения более 6,1 тыс.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]