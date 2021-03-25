В Азербайджане зафиксировано 1429 случаев COVID-19, 17 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1429 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 250,921 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1185 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 17 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 421.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 234,382 тыс. человек (+548 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 118 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 760 тестов на коронавирус (накануне 8 121 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 807,861 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Рынки акций Европы снижаются на фоне тревог по поводу роста заболеваемости COVID-19
Фондовый рынок США закрылся в минусе на фоне падения акций технологических компаний
Нефть дешевеет после скачка накануне на 6%, Brent - $63,57 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Парламент Молдавии не собрал кворум для утверждения нового правительства
В Совете Федерации называют враждебными и провокационными учения "стратегов" НАТО с отработкой нанесения ударов по РФ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам