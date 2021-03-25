В странах Балтии снизилось число суточных заражений COVID-19, в Эстонии количество заболевших с начала пандемии превысило 100 тыс. человек

Суточный показатель новых заболевших коронавирусом в странах Балтии снизился в сравнении с предыдущим днем. За минувшие сутки зарегистрировано 2 804 новых случая заражения COVID-19, 1 429 из которых в Эстонии, 769 - в Литве, 606 - в Латвии.

Накануне в странах Балтии было подтверждено 3 097 случаев коронавируса, из которых 768 были в Литве, 776 - в Латвии и 1 553 - в Эстонии.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 7 259 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1 429, или 19,7% от числа суточных тестов, сообщил в четверг Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек выявлено 100 437 случаев заражения COVID-19.

За сутки скончались 13 человек. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 836 человек, выздоровели - 71 376.

Введена как минимум одна доза вакцины у 174 457 человек (13,353% от численности населения), курс вакцинации завершен у 58 143 человек (4,375%).

Заболевшая коронавирусом на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас вернется к исполнению обязанностей премьер-министра в четверг, сообщило агентство BNS. По данным агентства, все запланированные встречи премьера пройдут в онлайн-формате.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 769 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались 4 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 278,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,4%.

За сутки в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 11 тыс. 156 человек, вторую - 4891 человек. Всего первой дозой вакцины привиты 300 тыс. 811 человек, двумя дозами - 136 тыс. 777.

В Латвии за сутки выявлено 606 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 13 человек, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

Почти все умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения снизился с 379,2 до 377,5 случая. Согласно расчетам агентства BNS, за последние две недели заболели 7202 человека.

С начала пандемии СOVID-19 в Латвии выявлен у 99 476 человек.