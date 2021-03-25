Нефть дешевеет, несмотря на продолжающуюся блокировку Суэцкого канала, Brent - $63,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в четверг, несмотря на то, что блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза продолжается уже третий день.
Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных мер в Европе и задержки поставок вакцины от COVID-19 могут негативно сказаться на нефтяном спросе, отмечает Trading Economics.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 в четверг составляет $63,24 за баррель, что на $1,17 (1,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,84 за баррель, что на $1,34 (2,19%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Навигация в Суэцком канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели, от планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться, сообщила в четверг администрация Суэцкого канала. Через канал проходит 10-15% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов, отмечают в Julius Baer.
"Тем не менее, мы считаем, что этот инцидент в основном только создает шум на рынке и не должен оказать долгосрочного фундаментального воздействия. Обычно подобные инциденты разрешаются в течение нескольких дней", - сказал аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.
Между тем министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.
Несмотря на недавнюю распродажу на нефтяном рынке, нефть с начала года подорожала более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Существует уверенность в долгосрочном прогнозе спроса на нефть на фоне ускорения вакцинации от коронавируса и сокращения добычи ОПЕК+. Альянс проведет встречу на следующей неделе, чтобы принять решение о добыче в мае.
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