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Здравоохранение 25.03.2021 17:19

Путин намерен расширять географию посещения объектов после появления у него антител

Президент РФ Владимир Путин планирует расширить географию посещения различных объектов после появления у него антител от коронавируса.

"Прививку, как вы знаете, сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

Он заметил, что в четверг планирует посетить новое здание одного из московских театров.

В ходе встречи директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина предложила президенту посетить эту библиотеку. Путин поблагодарил ее за это приглашение.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОЕЗДКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]