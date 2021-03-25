Глава Минобороны Турции по итогам разговора с Шойгу заявил, что Анкара и Москва договорились принять меры по перемирию в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, по итогам которых заявил, что Анкара и Москва договорились совместно принять меры по перемирию в Сирии.
"Террористические группировки в регионе должны быть взяты под контроль как можно скорее. Мы договорились с Россией принять ряд мер по борьбе с ними", - цитируют Акара турецкие СМИ.
Он отметил, что с начала марта силами Турции было нейтрализовано 220 террористов, большинство из которых находились на территории Сирии.
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