Россия добилась успехов в повышении безопасности в Арктике - Медведев

В арктической зоне России созданы эффективные группировки войск, способные обеспечить безопасность региона, отмечает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Удалось добиться успехов в повышении безопасности региона, создать группировки войск, способные эффективно реагировать на внешние угрозы, оснастить их современными видами вооружения", - сказал Медведев на первом заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.