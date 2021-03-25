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Дальнее зарубежье 25.03.2021 21:55

Россия добилась успехов в повышении безопасности в Арктике - Медведев

В арктической зоне России созданы эффективные группировки войск, способные обеспечить безопасность региона, отмечает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Удалось добиться успехов в повышении безопасности региона, создать группировки войск, способные эффективно реагировать на внешние угрозы, оснастить их современными видами вооружения", - сказал Медведев на первом заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]