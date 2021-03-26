Великобритания рассчитывает, что на конференцию ООН по климату в Глазго в ноябре этого года прибудет делегация из РФ, заявила в интервью "Интерфаксу" посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

"В любом случае мы надеемся на приезд представительной российской делегации на Конференцию ООН по климату в Глазго", - сказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли уже понимание, кто возглавит российскую делегацию, Броннерт уточнила: "Официальные приглашения еще не были отправлены, но Россия, безусловно, будет приглашена".

Она отметила, что Великобритания видит опасные изменения климата и потерю биоразнообразия как самый большой вызов в мировом масштабе.

"И по этому вопросу мы хотим работать со всеми странами, включая Россию, чтобы найти решения, которые обезопасят будущее нашей планеты, нашего общего дома", - сказала британский посол.

Она подчеркнула, что Великобритания и Россия уже делают многое и могут еще многое сделать в проблемах, связанных с изменениями климата и потерей биоразнообразия.

"Мы считаем опасное изменение климата и потерю биоразнообразия глобальным вызовом, на который все страны должны совместно выработать ответ. Мне кажется очень позитивным то, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату в 2019 году. Это означает, что Россия участвует в подготовке и примет участие в Конференции ООН по климату, которая, как я уже сказала, пройдет в Глазго в ноябре этого года", - отметила посол.

Броннерт продолжила: "Мы, а также другие участники, призываем все страны быть более амбициозными и сообща работать над снижением выбросов углерода, чтобы предотвратить опасные изменения климата. Представители ООН четко заявили, что эта цель пока не достигнута. Необходимо, чтобы все страны, и в первую очередь те, что являются основными источниками выбросов, проявили больше активности, а Россия как раз является, по-моему, четвертой в мире страной по объемам выбросов углерода. Мы хотим, чтобы Россия была более активной".

"Великобритания, Япония, Республика Корея, Европейский союз, США и Китай открыто заявили о своих обязательствах по достижению нулевых нетто-выбросов. Большинство из них ожидают достигнуть этой цели к 2050 году, а Китай к 2060 году. Очевидно, мы хотели бы, чтобы Россия также взяла на себя обязательства по достижению цели нулевых выбросов и предоставила подробный план по достижению этой цели", - сказала британский дипломат.