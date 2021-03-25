Главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, предметно обсуждена ситуация в Сирии, сообщило российское военное ведомство.

"Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ В четверг.

Там заявили, что телефонные переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Ранее МИД Турции выразил озабоченность послу РФ в Турции Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких сил на севере Сирии, сообщила 23 марта газета "Хюрриет". Аналогичная озабоченность, по данным издания, была выражена Генштабом вооруженных сил Турции российскому военному атташе.

Турецкая сторона заявила российским представителям, что "эти атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных в российско-турецких договоренностях как зона деэскалации", пишет газета.

Ранее госдепартамент США заявлял, что сирийские войска и российская авиация нанесли в минувшие выходные удары в провинциях Идлиб и Алеппо.

На брифинге 22 марта заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что гражданское население в сирийском Алеппо пострадало из-за обстрела боевиками реактивными снарядами.

24 марта российские военные сообщили, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в Идлибской зоне деэскалации и один пункт пропуска в Алеппо для выхода гражданского населения и подвоза гуманитарной помощи.

"В целях снятия изоляции, а фактически внутренней блокады мирных граждан принято решение об открытии пунктов пропуска "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин". Считаем, что данный акт является прямой демонстрацией мировому и региональному сообществу нашей приверженности к мирному урегулированию сирийского кризиса. Он будет способствовать улучшению социальной обстановки и снятию напряженности в обществе из-за разрыва семейных связей и бытовой неустроенности", - сообщил накануне Карпов.

Ранее военные РФ заявили, что турецкой стороне были направлены предложения о возобновлении с 25 марта работы трех пунктов пропуска на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирии из-за тяжелой гуманитарной ситуации.

24 марта Карпов заявил, что российские военные обратились к Турции с просьбой найти боевиков, которые обстреляли сирийский город Алеппо. "Высказываем надежду, что турецкая сторона окажет содействие в этом вопросе", - сказал он.

"21 марта из населенного пункта Кафер-Ханни радикалами произведен обстрел шестью ракетами реактивных систем залпового огня по жилым районам города Алеппо. В результате этой беспрецедентной преступной акции террористов погибли двое и получили ранения 17 мирных жителей. Считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны", - сказал контр-адмирал.

"Режим прекращения боевых действий на территории Сирии в целом соблюдается. Однако вынужден констатировать, что ежесуточно фиксируются факты обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Количество обстрелов варьируется в среднем от 25 до 30 в сутки", - заявил Карпов 24 марта. По его данным, большинство обстрелов фиксируется в Идлибской зоне деэскалации.