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Экология 26.03.2021 00:28

Лето 2020г в акватории Севморпути стало самым теплым за последние 70 лет, ледяной покров сократился до рекорда - Росгидромет

Лето 2020 года в акватории Северного морского пути оказалось самым тёплым среди летних сезонов за весь период наблюдений, начиная с 1951 года, сообщается в докладе Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2020 год.

Росгидромет отмечает, что в связи с возрастающим вниманием к изменениям климата на акваториях Северного Ледовитого океана, через которые проходят трассы Северного морского пути, проанализированы характеристики климата и ледовых условий в этом районе морской Арктики. "Лето 2020 года оказалось самым тёплым среди летних сезонов за весь период наблюдений (с 1951 г.)", - говорится в документе.

В 2020 году летний морской ледяной покров в морях акватории Севморпути сократился к сентябрю до рекордно низкого уровня (26 тыс. кв. км). "Быстрое сокращение началось в 2001 г. от площади 1400 тыс. кв. км в сентябре, которая в 2005 г. составила всего 200 тыс. кв. км. В последние 15 лет площадь льда в сентябре колебалась около 200-300 тыс. кв. км, что в 5-7 раз меньше, чем в 1980-х годах, а 2020 г. опустилась ниже, чем в рекордном 2012 г. (37 тыс. кв. км)", - подчеркивается в докладе.

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Тэги: РОССИЯ, СЕВМОРПУТЬ, РОСГИДРОМЕТ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]