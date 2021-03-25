Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой - оперштаб

Россия с 1 апреля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщает оперштаб.
"Опрештабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении с 1 апреля на взаимной основе авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, - сообщили журналистам в оперштабе в четверг.
Там сказали, что по согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение с этой страной по маршруту Франкфурт-на-Майне-Москва-Франкфурт-на-Майне будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту: Франкфурт-на-Майне-Санкт-Петербург-Франкфурт-на-Майне. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва-Берлин-Москва, три раза в неделю по направлению Москва-Франкфурт-на-Майне-Москва.
В штабе сообщили, что авиасообщение с Венесуэлой (Москва-Каракас) будет осуществляться два раза в неделю), с Сирией (Москва-Дамаск) - один раз в неделю.
По одному разу с неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).
Кроме того, оперштабом принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва-Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты правительством ранее.
Помимо этого, с 1 апреля увеличивается количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России. Ранее были приняты решения об открытии рейсов в эти страны из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, и ряда других городов.
"Также оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 г. №635-р (о временном ограничении на въезд иностранцев в РФ) и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в оперштабе.
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пакет госпомощи на $1,9 трлн не усилит инфляцию в США в долгосрочной перспективе - Кларида
В Литве каждое второе заведение общепита и каждый третий отель на пороге банкротства
СП Газпрома и ЛУКОЙЛа в НАО будет переваливать нефть через Варандей
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В ЕС ждут от Турции позитивного вклада в решение кризиса на Южном Кавказе
Турция и Россия начали переговоры по поставкам Спутник V
Байден заявляет, что не хочет конфронтации с Китаем, а к соперничеству с ним готов
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам