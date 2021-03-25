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Туризм 25.03.2021 23:12

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой - оперштаб

Россия с 1 апреля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщает оперштаб.

"Опрештабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении с 1 апреля на взаимной основе авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, - сообщили журналистам в оперштабе в четверг.

Там сказали, что по согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение с этой страной по маршруту Франкфурт-на-Майне-Москва-Франкфурт-на-Майне будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту: Франкфурт-на-Майне-Санкт-Петербург-Франкфурт-на-Майне. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва-Берлин-Москва, три раза в неделю по направлению Москва-Франкфурт-на-Майне-Москва.

В штабе сообщили, что авиасообщение с Венесуэлой (Москва-Каракас) будет осуществляться два раза в неделю), с Сирией (Москва-Дамаск) - один раз в неделю.

По одному разу с неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

Кроме того, оперштабом принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва-Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты правительством ранее.

Помимо этого, с 1 апреля увеличивается количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России. Ранее были приняты решения об открытии рейсов в эти страны из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, и ряда других городов.

"Также оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 г. №635-р (о временном ограничении на въезд иностранцев в РФ) и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в оперштабе.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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