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Бизнес и законодательство 25.03.2021 23:25

В Литве каждое второе заведение общепита и каждый третий отель на пороге банкротства

В Литве на пороге банкротства оказалось каждое второе предприятие общественного питания и каждая третья гостиница, сообщила в четверг литовская деловая газета Verslo zinios со ссылкой на данные оценки кредитных рисков.

Глава группы по страхованию кредитов в балтийских странах кредитного брокера Aon Baltic Дарюс Клемка отмечает, что количество банкротств в этом году, несомненно, вырастет.

"В прошлом году количество банкротств не отражало реальной ситуации, поэтому в 2021 году в статистику попадут и те обанкротившиеся компании, в отношении которых реальное банкротство должно было быть объявлено еще в 2020 году. В данный момент, я думаю, что значительная часть "бизнес-зомби" все еще перебивается государственными субсидиями, кредитами или пользуется отсрочкой уплаты налогов. Но эта помощь когда-нибудь закончится, и это повысит число банкротств", - сказал он.

В Литве за год на 6 процентных пунктов выросло количество компаний, попадающих в высокий и высший классы риска банкротств. Они составляют около 17% всех компаний, которые оценивает кредитное бюро Creditinfo Lietuva (55,8 тыс.).

Литва в марте 2020 года, как и многие другие государства, объявила локдаун в целях борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на послабления, достаточно жесткие карантинные меры в стране действуют до сих пор. В частности, основная масса предприятий общественного питания может продавать еду только на вынос, запрещена работа торговых и развлекательных центров, действуют ограничения на въезд в страну иностранцев.

По данным статистики, в 2020 году в литовских гостиницах остановились 2,181 млн гостей - на 46% меньше, чем в 2019 году. Количество иностранных туристов в Литве в прошлом году сократилось на 73,4% - до 505,6 тыс., внутренних - на 21,6%, до 1,675 млн человек.

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Тэги: ЛИТВА, ПАНДЕМИЯ, БАНКРОТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]