Нефть вечером теряет около 3%, Brent торгуется около $62,58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются на торгах в четверг, несмотря на то, что блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза продолжается уже третий день.

Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных мер в Европе и задержки поставок вакцины от COVID-19 могут негативно сказаться на нефтяном спросе, отмечает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 в четверг составляет $62,58 за баррель, что на $1,83 (2,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,09 за баррель, что на $2,09 (3,42%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Навигация в Суэцком канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели, от планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться, сообщила в четверг администрация Суэцкого канала.

МИД России в четверг сообщил, что для разблокировки Суэцкого канала может потребоваться несколько недель.

Через канал проходит 10-15% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов, отмечают в Julius Baer.

"Тем не менее, мы считаем, что этот инцидент в основном только создает шум на рынке и не должен оказать долгосрочного фундаментального воздействия. Обычно подобные инциденты разрешаются в течение нескольких дней", - сказал аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты Rystad Energy.

"Нефтяной рынок вчера поспешил заложить в цены перебои с поставками, связанные с приостановкой навигации в Суэцком канале, однако подобные инциденты - после их урегулирования - не оказывают длительного влияния на нефтяные цены, лишь приводя ко временному скачку", - пишет аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Между тем министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Несмотря на недавнюю распродажу на нефтяном рынке, нефть с начала года подорожала более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Существует уверенность в долгосрочном прогнозе спроса на нефть на фоне ускорения вакцинации от коронавируса и сокращения добычи ОПЕК+. Альянс проведет встречу на следующей неделе, чтобы принять решение о добыче в мае.