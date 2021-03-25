"Войны за вакцины" грозят подорвать мировые усилия по вакцинации от COVID-19 - Африканский союз

Борьба различных сил за приоритетный доступ к вакцинам от коронавируса COVID-19 может поставить под удар способность человечества противостоять этой пандемии, заявил директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг.
"Абсолютно нет никакой нужды для нас, человечества, вступить в войну за вакцины для борьбы с этой пандемией. Мы все будем проигравшими", - приводит его слова агентство Associated press (AP).
По его признанию, он "по-настоящему чувствует себя беспомощным из-за того, что эта ситуация существенным образом повлияет на нашу способность бороться с вирусом".
AP отмечает, что подобное предупреждение прозвучало на фоне информации о приостановке Институтом сыворотки Индии - крупнейшим производителем вакцин в мире - экспорта производимых им вакцины англо-шведской компании AstraZeneca с целью удовлетворить спрос на препарат в самой Индии.
Кроме того, у AstraZeneca есть фабрика в Нидерландах, и власти ЕС опасаются, что для компании приоритетны поставки в Британию. Поэтому на прошлых выходных президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт вакцины AstraZeneca в Англию, пока фабрика не предоставит Брюсселю дозы, обещанные по контракту. Особенно за жесткую позицию по этому вопросу выступают Франция и Германия.
Между тем международная инициатива ВОЗ COVAX, через которую не менее 28 из 54 стран Африки получили свыше 16 млн доз вакцин от COVID-19, сталкивается как с нехваткой запасов препаратов, так и с трудностями при доставке. В результате такие страны как ЮАР параллельно заключают двусторонние контракты на поставку вакцин или полагаются на возможности Африканского союза. Пока что 10 африканских стран еще не получили вакцину.
По данным AP, руководители африканских стран рассчитывают вакцинировать к середине 2022 года 60% от 1,3 млрд населения континента с целью сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение вируса. Эта задача потребует до 1,5 млрд доз вакцины. По мнению многих экспертов, достижение таких показателей невозможно без вакцины от AstraZeneca, более дешевой, а также легче хранимой по сравнению со многими другими препаратами.
Согласно информации центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза, в Африке выявлены свыше 4 млн случаев COVID-19, более 110 тыс. инфицированных скончались.
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