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Здравоохранение 25.03.2021 22:35

Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения сертификата вакцинации от COVID-19

Европейский парламент (ЕП) ускорил процедуру утверждения в ЕС цифрового сертификата вакцинации, чтобы его можно было получить к лету, и проголосовал за его одобрение в четверг 468 голосами "за", 203 - "против".

"Я объявлю вам новость. Только что состоялось голосование Европейского парламента по срочной процедуре", - сказал председатель ЕП Давид Сассоли в четверг на пресс-конференции, после своего выступления перед европейскими лидерами на видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС.

По его словам, "это действительно очень важный инструмент, очень полезный и недискриминирующий" для облегчения свободы передвижения в Евросоюзе.

"Те, кто не будет вакцинирован, должны будут соблюдать процедуры национальных санитарных администраций. У тех, кто будет вакцинирован, появится возможность показать, что они менее опасны (эпидемиологически) для других. Это будет полезно для поездок, туризма, чтобы возобновить нашу активность при полной безопасности", - пояснил Сассоли.

В коммюнике, выпущенном Европарламентом по итогу этого голосования, отмечается, что в ходе дебатов по одобрению сертификата многие выступавшие подчеркивали необходимость надежных гарантий защиты персональных и медицинских данных граждан, а также указывали на недопустимость дискриминации по отношению к невакцинированным людям.

На апрельской пленарной сессии Европарламент утвердит мандат на переговоры с Советом ЕС и сохраняет за собой право внести возможные изменения в предложение Европейской комиссии по сертификату вакцинации. По итогу переговоров между ЕП и советом сертификат будет окончательно утвержден обоими законодателями ЕС.

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, СЕРТИФИКАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]