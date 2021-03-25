Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения сертификата вакцинации от COVID-19

Европейский парламент (ЕП) ускорил процедуру утверждения в ЕС цифрового сертификата вакцинации, чтобы его можно было получить к лету, и проголосовал за его одобрение в четверг 468 голосами "за", 203 - "против".

"Я объявлю вам новость. Только что состоялось голосование Европейского парламента по срочной процедуре", - сказал председатель ЕП Давид Сассоли в четверг на пресс-конференции, после своего выступления перед европейскими лидерами на видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС.

По его словам, "это действительно очень важный инструмент, очень полезный и недискриминирующий" для облегчения свободы передвижения в Евросоюзе.

"Те, кто не будет вакцинирован, должны будут соблюдать процедуры национальных санитарных администраций. У тех, кто будет вакцинирован, появится возможность показать, что они менее опасны (эпидемиологически) для других. Это будет полезно для поездок, туризма, чтобы возобновить нашу активность при полной безопасности", - пояснил Сассоли.

В коммюнике, выпущенном Европарламентом по итогу этого голосования, отмечается, что в ходе дебатов по одобрению сертификата многие выступавшие подчеркивали необходимость надежных гарантий защиты персональных и медицинских данных граждан, а также указывали на недопустимость дискриминации по отношению к невакцинированным людям.

На апрельской пленарной сессии Европарламент утвердит мандат на переговоры с Советом ЕС и сохраняет за собой право внести возможные изменения в предложение Европейской комиссии по сертификату вакцинации. По итогу переговоров между ЕП и советом сертификат будет окончательно утвержден обоими законодателями ЕС.