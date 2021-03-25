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Дальнее зарубежье 25.03.2021 22:15

Расширение НАТО - не угроза для РФ, а суверенное право государств - Столтенберг

Расширение НАТО не представляет угрозу для России, а является суверенным выбором государств, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Идея о том, что расширение НАТО - это своего рода угроза или провокация по отношению к России, является очень опасной, это совершенно неверно", - заявил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос в ходе беседы "Будущее НАТО".

По его словам, расширение НАТО является показателем того, в альянсе "уважают свободный и независимый выбор суверенных стран".

Столтенберг подчеркнул, что выбирать членство в каком-либо военном альянсе является "суверенным правом любой суверенной нации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РАСШИРЕНИЕ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]