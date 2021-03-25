Расширение НАТО - не угроза для РФ, а суверенное право государств - Столтенберг

Расширение НАТО не представляет угрозу для России, а является суверенным выбором государств, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Идея о том, что расширение НАТО - это своего рода угроза или провокация по отношению к России, является очень опасной, это совершенно неверно", - заявил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос в ходе беседы "Будущее НАТО".

По его словам, расширение НАТО является показателем того, в альянсе "уважают свободный и независимый выбор суверенных стран".

Столтенберг подчеркнул, что выбирать членство в каком-либо военном альянсе является "суверенным правом любой суверенной нации".