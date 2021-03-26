Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия хотела бы как можно скорее получить доступ к российской вакцине "Спутник V". Она написала на своей странице в facebook, что об этом шла речь в ходе состоявшейся в четверг встречи с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.
"Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране. Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - отметила Санду.
Она вновь подчеркнула, что "чем раньше мы обеспечим доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее у нас появится шанс вернуться к нормальному существованию и спасти жизни наших родных и близких".
Президент также сообщила, что состоялась беседа с генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем РФ в РМ Владиславом Дарваем.
"Мы говорили, в частности, об активизации торгово-экономических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией. У нас на повестке дня много вопросов, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы сообща решать проблемы граждан Молдавии", - подчеркнула Санду.
Как сообщал "Интерфакс", процесс вакцинации в Молдавии начался 2 марта. До сих пор были провакцинированы около 25 тысяч врачей и других медицинских работников. Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca южнокорейского производства. Партия из 21 600 доз этой вакцины поступила в качестве гуманитарной помощи из Румынии, а 14 400 - через платформу COVAX. В пятницу в Молдавию доставлено 24 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech, которые также поступили через платформу COVAX. Накануне начался процесс вакцинации этим препаратом.
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