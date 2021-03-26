Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.03.2021 01:21

Молдавия заинтересована в получении вакцины "Спутник V" - президент республики

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия хотела бы как можно скорее получить доступ к российской вакцине "Спутник V". Она написала на своей странице в facebook, что об этом шла речь в ходе состоявшейся в четверг встречи с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

"Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране. Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - отметила Санду.

Она вновь подчеркнула, что "чем раньше мы обеспечим доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее у нас появится шанс вернуться к нормальному существованию и спасти жизни наших родных и близких".

Президент также сообщила, что состоялась беседа с генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем РФ в РМ Владиславом Дарваем.

"Мы говорили, в частности, об активизации торгово-экономических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией. У нас на повестке дня много вопросов, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы сообща решать проблемы граждан Молдавии", - подчеркнула Санду.

Как сообщал "Интерфакс", процесс вакцинации в Молдавии начался 2 марта. До сих пор были провакцинированы около 25 тысяч врачей и других медицинских работников. Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca южнокорейского производства. Партия из 21 600 доз этой вакцины поступила в качестве гуманитарной помощи из Румынии, а 14 400 - через платформу COVAX. В пятницу в Молдавию доставлено 24 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech, которые также поступили через платформу COVAX. Накануне начался процесс вакцинации этим препаратом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРИОРИТЕТЫ


Похожие новости


Додон собирается совершить последний в качестве президента визит в РФ Избранный президент Молдавии заявила о намерении развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе Додон рассчитывает на поступление из РФ первого транша кредита - $200 млн - в течение месяца Президент Молдавии поедет в Россию на заседание Высшего совета ЕАЭС и саммит СНГ Молдавия планирует продление договора с "Газпромом" на три года - Додон Козак с оптимизмом смотрит на поставки газа Молдавии через Украину в 2020г: больших рисков для транзита нет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]