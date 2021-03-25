Цены на бензин в США уверенно растут, эксперты ждут их дальнейшего повышения

Цены на бензин активно растут на фоне перспективы повышения спроса в США в летний период, что является признаком восстановления экономики и позитивным фактором для пострадавшего в период пандемии коронавируса энергетического сектора, пишет Dow Jones.
Цены на бензин в США за прошедшую неделю в среднем достигли $2,88 за галлон на фоне восстановления цен на нефть и растущего потребительского спроса, согласно данным Автомобильной ассоциации США (AAA). Это примерно на треть выше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда локдаун, введенный из-за пандемии, обрушил спрос на бензин.
Водители в ряде американских штатов уже платят за галлон бензина более $3. Средние цены в Калифорнии, самом дорогом рынке, составляют $3,88, согласно AAA. В то же время цены в Миссисипи, Техасе и Огайо составляют около $2,6. Цены существенно различаются в связи с рядом факторов, включая налоговую политику и удаленность от трубопроводов.
При этом некоторые аналитики прогнозируют дальнейший рост цен. Как правило, они увеличиваются ближе к лету, когда миллионы американцев едут на отдых.
Рост цен на газ пришелся на период ралли цен на другие сырьевые товары, включая медь, а также улучшение ситуации с занятостью и расходами. В то же время повышение цен усложняет ситуацию для ряда потребителей и компаний и усиливает опасения по поводу роста инфляции.
Росту цен на бензин способствует подъем нефтяных котировок и существенное сокращение запасов. Цены на WTI выросли более чем на 60% с конца октября, превысив отметку в $60 за баррель.
Многие эксперты в отрасли прогнозируют активное восстановление спроса на топливо на фоне смягчения ограничений на передвижение. Рост цен может побудить производителей увеличить объем производства, чтобы удовлетворить спрос, отмечают аналитики.
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