Канцлер Австрии предупреждает об опасности задержек с распределением вакцины от COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц предупреждает об опасности задержек с распределением вакцины от COVID-19.
"Если не будет найдено решения, то это может навредить Евросоюзу так, как никогда за долгое время", - сказал Курц, которого цитирует ORF.
В ЕС вакцина распределяется пропорционально населению и во многих странах ее не хватает, на саммите ЕС в четверг и пятницу участники будут обсуждать в том числе этот вопрос.
"За последние дни многие потратили на решение этого вопроса много времени, и я с оптимизмом смотрю на перспективу поиска решения", - сказал Курц.
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