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Здравоохранение 26.03.2021 01:52

Канцлер Австрии предупреждает об опасности задержек с распределением вакцины от COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц предупреждает об опасности задержек с распределением вакцины от COVID-19.

"Если не будет найдено решения, то это может навредить Евросоюзу так, как никогда за долгое время", - сказал Курц, которого цитирует ORF.

В ЕС вакцина распределяется пропорционально населению и во многих странах ее не хватает, на саммите ЕС в четверг и пятницу участники будут обсуждать в том числе этот вопрос.

"За последние дни многие потратили на решение этого вопроса много времени, и я с оптимизмом смотрю на перспективу поиска решения", - сказал Курц.

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Тэги: АВСТРИЯ, ВАКЦИНЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]