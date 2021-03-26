Канцлер Австрии предупреждает об опасности задержек с распределением вакцины от COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц предупреждает об опасности задержек с распределением вакцины от COVID-19.

"Если не будет найдено решения, то это может навредить Евросоюзу так, как никогда за долгое время", - сказал Курц, которого цитирует ORF.

В ЕС вакцина распределяется пропорционально населению и во многих странах ее не хватает, на саммите ЕС в четверг и пятницу участники будут обсуждать в том числе этот вопрос.

"За последние дни многие потратили на решение этого вопроса много времени, и я с оптимизмом смотрю на перспективу поиска решения", - сказал Курц.