Глава Киберкомандования США обвиняет РФ в попытках использовать в своих интересах американские информационные сети

У России среди приоритетов при действиях в киберпространстве по-прежнему остаются использование в своих целях американских информационных сетей и формирование глобальной повестки дня, считает глава Кибернетического командования США Пол Накасонэ.
"Несмотря на публичное разоблачение и обвинения в адрес российских сил, действующих в киберпространстве, Россия остается сосредоточенной на формировании глобального информационного ландшафта и на злоупотреблениях американскими сетями и киберсистемами", - отметил он в своем выступлении перед Сенатом США
По словам Накасонэ, "Россия - это искусный противник в киберпространстве", продемонстрировавший умение вести мощные кампании по влиянию через социальные сети и эффективный шпионаж, а также другие подобные операции. Он отметил, что Россия включила действия в киберпространстве в "свою военную и национальную стратегию".
Согласно тексту выступления, также Накасонэ называет КНР "искусным противником в киберпространстве", и указывает на потенциал Ирана и КНДР и их готовность наносить удары по США в киберпространстве.
Кроме этого, Накасонэ упоминает, что Кибернетическое командование США провела более двух десятков операций для нейтрализации "иностранных угроз" по отношению к выборам в США 2020 года. Однако детали операций не раскрываются.
Также Накасонэ упоминает, что Кибернетическое командование США и АНБ помогают администрации США планировать ответные меры на инцидент с кибератакой на IT-компанию SolarWinds. Он добавляет, что "лица, принимающие политические решения, рассматривают ряд мер, в том числе цену", которую власти США заставят заплатить причастных к этому инциденту.
В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.
Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.
Президент США Джо Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.
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